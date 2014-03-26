На российско-украинскую границу прибыли элитные танковые дивизии РФ

Из приграничных с Украиной регионов России продолжают поступать тревожные вести: к границе прибывают самые боеспособные соединения вооруженных сил РФ.

Об этом пишет Думская.

24 марта на юго-западе Брянской области была замечена техника 12 танкового полка 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии (элита российских сухопутных войск, регулярно принимает участие в парадах на Красной площади).

Это соединение выгрузилось в районе Новозыбков-Климово и, вероятнее всего, готово наступать через Чернигов прямо на столицу Украины.

В районе населенных пунктов Калиновка и Амонь Хомутовского района Курской области (15 и 7 км от госграницы соответственно) сосредотачивается батальонная тактическая группа еще одного легендарного соединения — 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. Источники сообщают о примерно 400 военнослужащих на БМП и БТР, танковой роте (10 танков), а также узле связи.

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На военном полигоне в районе населенных пунктов Белгород, Северный, Строитель находятся три батальона 76-й Псковской десантно-штурмовой дивизии и два батальона 106-й Тульской парашютно-десантной дивизии. Всего — примерно 1100 человек и 120 единиц авто- и бронетехники.

На объездной Белгорода зафиксировано свыше 25 штурмовых вертолетов Ми-24.