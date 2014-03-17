В Черновцах новоназначенный председатель ОГА смог поработать всего один день

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня утром представители «Правого сектора», Народной самообороны и общины области пикетировали ОГА, где проходило представление нового губернатора Романива.

Пикетчики вошли в здание ОДА и помешали новоназначенному губернатору пройти в рабочий кабинет.

Люди требовали, чтобы он подал в отставку, поскольку его кандидатуру не согласовывали с общиной. Кроме того, Романива упрекали в прежнем членстве в СДПУ(о) и в пассивной позиции во время событий на Майдане в Киеве. После около часового спора Романив написал заявление об отставке. Он сделал это после того, как протестующие пригрозили, что объявят голодовку.

Как сообщал УНИАН, 15 марта исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов подписал указ, которым назначил Романива главой Черновицкой областной государственной администрации.