По словам Владимира Зеленского, заработает новая программа, которая получила название УЗ-3000.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать программу бесплатных путешествий по железнодорожным путям Украины для всех украинцев. В частности, каждый сможет проехать 3 тысячи километров.

Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам.

"Я поручил проработать специальную программу транспортной поддержки для всех украинцев, и есть уже предложения от Укрзализныци - УЗ-3000. Три тысячи километров, чтобы каждый смог бесплатно в пределах Украины выбрать железнодорожные маршруты: Львов - Киев, Киев - Днепр, любые другие. Три тысячи километров бесплатно", - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Как добавил президент, соответствующая программа сейчас прорабатывается, и, поскольку Украинское государство "поддерживает сферу пассажирских перевозок, компания должна дать ощутимый ответ людям - средства, которые используются, реально служат обществу".

"Укрзализныця" становится целью врага

Как сообщал УНИАН, в этом году железная дорога серьезно страдает от российских массированных ударов. Российские захватчики пытаются целиться по железнодорожной инфраструктуре и даже подвижным железнодорожным составам. Из-за атак на другие инфраструктурные объекты, в частности, энергетические, часто происходят задержки в движении поездов.

Вас также могут заинтересовать новости: