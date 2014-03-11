Декларация о независимости АРК и Севастополя усугубляет кризис - Чубаров

15:39, 11 марта 2014
Политика
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Рефат Чубаров негативно оценивает принятый документ.

Чубаров считает, что принятие этого документа сегодня "лишь усугубляет положение разных сторон"

Лидер крымскотатарского Меджлиса Рефат Чубаров считает принятую сегодня, 11 марта, парламентом автономии декларацию о независимости Автономной республики и Севастополя усугубляющей крымский кризис.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Симферополе.

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«Моя оценка документа является негативной. Я считаю, что принятие подобного рода документов до принципиального разрешения кризиса вокруг Крыма и внутри Крыма лишь усугубляет положение разных сторон, которые хотят найти выходит из сложившейся ситуации», - заявил Чубаров.

Как сообщал УНИАН, в принятая сегодня декларация о независимости Автономной республики и Севастополя содержит три пункта:

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1. В случае если в результате предстоящего 16 марта 2014 г. прямого волеизъявления народов Крыма будет принято решение о вхождении Крыма, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь, в состав России, Крым после референдума будет объявлен независимым и суверенным государством с республиканской формой правления.

2. Республика Крым будет демократическим, светским и многонациональным государством, которое обязуется поддерживать мир, межнациональное и межконфессиональное согласие на своей территории.

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3. Республика Крым как независимое и суверенное государство в случае соответствующих результатов референдума обратится к Российской Федерации с предложением о принятии Республики Крым на основе соответствующего межгосударственного договора в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта Российской Федерации».

Декларацию также поддержал горсовет Севастополя, утверждает ВС Крыма.

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