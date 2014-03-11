Декларация о независимости АРК и Севастополя усугубляет кризис - Чубаров

Лидер крымскотатарского Меджлиса Рефат Чубаров считает принятую сегодня, 11 марта, парламентом автономии декларацию о независимости Автономной республики и Севастополя усугубляющей крымский кризис.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Симферополе.

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«Моя оценка документа является негативной. Я считаю, что принятие подобного рода документов до принципиального разрешения кризиса вокруг Крыма и внутри Крыма лишь усугубляет положение разных сторон, которые хотят найти выходит из сложившейся ситуации», - заявил Чубаров.

Как сообщал УНИАН, в принятая сегодня декларация о независимости Автономной республики и Севастополя содержит три пункта:

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1. В случае если в результате предстоящего 16 марта 2014 г. прямого волеизъявления народов Крыма будет принято решение о вхождении Крыма, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь, в состав России, Крым после референдума будет объявлен независимым и суверенным государством с республиканской формой правления.

2. Республика Крым будет демократическим, светским и многонациональным государством, которое обязуется поддерживать мир, межнациональное и межконфессиональное согласие на своей территории.

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3. Республика Крым как независимое и суверенное государство в случае соответствующих результатов референдума обратится к Российской Федерации с предложением о принятии Республики Крым на основе соответствующего межгосударственного договора в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта Российской Федерации».

Декларацию также поддержал горсовет Севастополя, утверждает ВС Крыма.