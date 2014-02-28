Богомолец объяснила, почему отказалась от должности в правительстве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

В частности, по словам Богомолец, “политики заявляли, что обсуждали мою кандидатуру, но официального звонка или разговора ни от кого не получала».

«Было много вопросов от посредников, помощников. На такую разведку я давала четкий ответ, что готова встречаться с теми людьми, с которыми я вынуждена буду работать. Я готова была высказать свои условия для этой должности», - сказала она.

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При этом Богомолец назвала условия, при которых была готова занять должность в правительстве, в частности, должность министра здравоохранения.

Так, по словам Богомолец, первое условие – «полный европейский аудит всей системы здравоохранения с раскрытием всех криминальных схем и с привлечением к ответственности всех, кто принимал участие в этих схемах». «Зайти в систему, которая не очищена, нет смысла», - подчеркнула она.

«Второе условие - это выведение всех торгов в открытое электронное пространство и передача финансовых потоков из Киева в области, потому что не министр должен решать, что нужно в регионах, а на местах. Следующее условие - передача полномочий профессиональным организациям врачей. Также условие - это полностью новая команда в Министерстве, потому что заходить в министерство, где тебя окружают непонятные с точки зрения честности люди, невозможно. И последнее условие - это прямая видеотрансляция из кабинета министра здравоохранения”, - сказала Богомолец.

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Она также добавила, что после того, как она обнародовала свои условия, пошли слухи, что Богомолец от должности отказалась. По словам Богомолец, из этого она поняла, что ее требования стали неприемлемыми, и поэтому она не захотела занять должность в правительстве.

Также Богомолец добавила, что считает свою деятельность как общественного активиста в области медицины полезнее для реформирования здравоохранения, чем ту, которую бы она осуществляла, находясь в правительстве.

Как сообщал УНИАН, вечером 26 февраля во время Народного вече на Майдане Богомолец предложили должность вице-премьера по гуманитарным вопросам. Со сцены Майдана Богомолец согласилась занять эту должность. В то же время на следующий день стало известно, что она отказалась.

Еще раньше была информация, что Богомолец может возглавить Министерство здравоохранения.

27 февраля на эту должность был назначен Олег Мусий (координатор медицинской службы Евромайдана).