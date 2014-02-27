Богомолец отказалась от должности вице-премьера по гуманитарным вопросам

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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«Я, Ольга Богомолец, сегодня ночью отказалась от предложенной мне должности вице-премьера по гуманитарным вопросам в новом правительстве. Сообщаю всем, что и в дальнейшем буду выполнять свою работу, необходимую людям на Майданах Украины, и максимально содействовать единству нашего государства», - заявила Богомолец.