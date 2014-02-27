Янукович: Соглашение по урегулированию кризиса оппозиция не выполнила

Об этом говорится в его обращении к украинскому народу.

"Считаю, что подписанное мною и лидерами украинской оппозиции в присутствии уважаемых западных партнеров соглашение об урегулировании кризиса в Украине 21 февраля 2014 года не выполнено", - говорится в обращении, которое поступило в четверг в РИА Новости.

Читайте такжеЯнукович заявил, что не приказывал армии вмешиваться в события на Майдане

Переговоры об урегулировании конфликта в Украине прошли в Киеве 21 февраля. Позже соответствующее соглашение было подписано президентом Виктором Януковичем и лидерами оппозиции. Однако уже на следующий день Верховная рада, в нарушение достигнутых договоренностей и не дожидаясь президентской подписи под законом о возвращении конституции 2004 года, своим постановлением изменила Основной закон, отстранила президента Виктора Януковича от власти, возложив исполнение обязанностей президента на спикера Александра Турчинова, и назначила президентские выборы на 25 мая. На этой неделе Рада сменила ряд министров.

Читайте такжеЯнукович возмущен, что министров выбирает "толпа"

Янукович заявил, что остается законно избранным главой государства, а в стране есть все признаки государственного переворота. Москва считает, что легитимность решений Верховной рады вызывает сомнения.

Политический кризис разразился в Украине в конце ноября 2013 года, когда кабмин объявил о приостановке евроинтеграции страны. Массовые акции, названные «евромайданом», прошли по всей Украине и в январе вылились в столкновения радикалов с милицией. Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве 18 февраля, в результате погибли более 80 человек, более 800 пострадали.