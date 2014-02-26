Милиция возьмет под охрану дом Клюева в Обуховском районе



Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД в Киевской области.

В пресс-службе не уточнили, в каком именно населенном пункте находится имение Клюева, однако отметили, что в милицию поступила информация, что вокруг дома находится около 50 неизвестных лиц с непонятными намерениями.

"И сейчас, чтобы предотвратить противоправные действия на указанный адрес выехала милиция", - сообщили в пресс-службе.