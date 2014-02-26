Милиция возьмет под охрану дом Клюева в Обуховском районе
05:44, 26 февраля 2014Политика
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Милиция возьмет под охрану дом экс-главы АП Андрея Клюева в Обуховском районе Киевской области
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД в Киевской области.
В пресс-службе не уточнили, в каком именно населенном пункте находится имение Клюева, однако отметили, что в милицию поступила информация, что вокруг дома находится около 50 неизвестных лиц с непонятными намерениями.
"И сейчас, чтобы предотвратить противоправные действия на указанный адрес выехала милиция", - сообщили в пресс-службе.
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