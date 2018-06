Вопрос Тимошенко Европа привяжет к принципу «more for more»?

Премьер-министр Латвии Валдис ДОМБРОВСКИС отмечает важность для ЕС ситуации с экс-премьер-министром Украины, лидером оппозиционной партии «Батьківщини» Юлией ТИМОШЕНКО в контексте перспектив дальнейшего сближения сообщества европейских стран Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ДОМБРОВСКИС заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ после двухсторонней встречи в Риге.

Премьер Латвии отметил, что вопрос о ситуации с Ю.ТИМОШЕНКО был затронут в ходе переговоров с премьер-министром Украины в формате тет-а-тет.

«Действительно, во время нашего разговора тет-а-тет с господином премьером мы касались этого вопроса. Мы сказали, что этот вопрос важен не только для Латвии, но и для Европейского Союза в целом. И возможно даже этот вопрос каким-то образом будет привязан к рассмотрению принципа «more for more», - сказал В.ДОМБРОВСКИС.

Он уточнил, что принцип «more for more» („больше реформ за большую помощь” (more reforms for more funds), который используется при подготовке Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, определяет, что поддержка в процессе евроинтеграции будет оказана тем странам, которые готовы осуществлять внутренние реформы, в частности реформы судебной системы, а также демократические преобразования.