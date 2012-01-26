Банковая божится, что просьбы о перенесении Дня Свободы - настоящие

Администрация Президента Украины настаивает на подлинности писем от общественных организаций относительно перенесения даты празднования Дня Свободы

Об этом идет речь в ответе руководителя Главного управления обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента Украины Дениса ИВАНЕСКО на информационный запрос УНИАН.

Д.ИВАНЕСКО утверждает, что обращения от общественных организаций, которые поступали на имя Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, зарегистрированы, и хранятся в Администрации Президента Украины.

По его словам, обращения, поступившие в адрес главы государства от представителей общественных организаций, напечатаны на бланках этих организаций, составлены с соблюдением норм делопроизводства, содержат оригинальную подпись и печать, а также все необходимые исходящие реквизиты, поэтому «не вызывают объективных сомнений в их правдивости».

«Относительно запрошенных Вами писем от двух организаций сообщаю, что письмо от Кировоградской областной организации инвалидов Всеукраинской организации «Союз организаций инвалидов Украины» поступило за подписью руководителя этой организации, представителя Национальной ассамблеи инвалидов Украины в Кировоградской области Сергея ПОДОРОЖНОГО. «Указ Президента Украины 2005 года о праздновании Дня Свободы в день так называемой «Помаранчевой революции» - шаг, осуществленный в угоду временным политическим интересам. Это было проявление обычного политиканства. На самом же деле, эта дата в сознании украинцев ассоциируется не с «личной свободой» и «свободой политического выбора», а с разъединением общества на «восток» и «запад», на «помаранчевых» и «бело-голубых». Данный указ только лишь усилил политическое противостояние в государстве», - говорится в письме.

Письмо от Винницкой областной Организации ветеранов Украины подписано первым заместителем председателя организации Николаем КОСТИНЫМ. «Обращаемся к Вам с просьбой определить указом празднование Дня Свободы в нашем государстве ежегодно в день, … который действительно символизирует пробуждение духа свободы и единства всего Украинского народа», - говорится в этом письме», – отмечается в ответе руководителя управление АП.

Вместе с тем, Д.ИВАНЕСКО отметил, что после издания Указа Президента Украины «О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников» и обнародования перечня общественных организаций, направивших письма с соответствующей инициативой, одна из этих организаций обратилась в Администрацию Президента Украины с просьбой отозвать свое письмо. «Киевская областная организация «Общества Красного креста Украины» извинилась за неудобства, и сообщила, что письмо с изложением гражданской позиции региональной организации не было согласовано с руководством центрального аппарата организации. На этот факт справедливо обратила внимание Анна ЯЩЕНКО в публикации «Кто сфабриковал обращение к Януковичу об отмене Дня Свободы?». /УНІАН, 18.01.2012/», – заметил Д.ИВАНЕСКО.

«Считаю целесообразным подчеркнуть, что к Президенту Украины обратилось более десяти общественных организаций с предложениями перенести празднование Дня Свободы на другую дату. Предложения были учтены при подготовке соответствующего Указа главы государства”, – добавил Д.ИВАНЕСКО.

Как сообщал УНИАН, Президент В.ЯНУКОВИЧ своим указом перенес празднование Дня Свободы с 22 ноября, как это было определено решением предыдущего Президента Виктора ЮЩЕНКО в честь начала в этот день в 2004 году массовых акций протеста против фальсификаций на выборах Президента, на 22 января.

В ответ на информационный запрос Интернет-издания “Украинская правда” Д.ИВАНЕСКО отметил, что такое решение В.ЯНУКОВИЧ принял по просьбе ряда общественных организаций, которые обратились в АП с соответствующими письмами. Вместе с тем в интервью УНИАН руководители и представители ряда этих организаций отметили, что подобных писем в АП не готовили и не посылали.