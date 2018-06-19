Кто сфабриковал обращение к Януковичу об отмене Дня Свободы?

Де-юре перенесение, а де-факто отмена Дня Свободы, как оказалось, – это не прихоть Президента Виктора Януковича или его администрации, а выполнение просьбы граждан. Во всяком случае, так следует из ответа руководителя Главного управления обеспечения доступа к публичной информации АП Дениса Иванеско на запрос "Украинской правды".

Так и написано: Виктор Янукович перенес празднование Дня свободы на 22 января из-за обращения ряда общественных организаций. В этом списке: Винницкий областной совет ветеранов, Киевская областная организация "Общество Красного креста Украины", Днепропетровское региональное отделение организации офицеров спецподразделений по борьбе с организованной преступностью "Центр", ВО "Союз организаций инвалидов Украины" (Кировоградская область), благотворительный фонд "За новую жизнь", международная ОО "Берегиня мира", ГО "Союз шахтеров-инвалидов и пострадавших на предприятиях Донецкой области", международная правозащитная общественная организация "Континент", Совет пенсионеров Украины, международная ОО "Мы – украинцы", Днепропетровская областная ассоциация пограничников и тому подобное.

Количество обращений указано не было, копии писем в АП также не предоставили, хотя какие-то отрывки процитировали. И отметили, что авторы этих писем просили перенести отмечание Дня свободы на другую, определяющую для истории Украины дату.

То что же побудило украинцев разных профессий и возраста, которые живут в разных регионах страны, написать открытые письма Президенту с просьбой “перенести” День Свободы? Чем им так не угодил этот праздник?

Наибольшее удивление в списке этих организаций вызывал Красный крест. Когда-то еще в школе мы изучали принципы работы этой уважаемой международной организации. Я до сих пор их помню: гуманность, бесстрастие, нейтральность, независимость, единство, добровольность, универсальность. Когда Киевская областная организация "Общество Красного креста Украины" подавала письмо Президенту (если подавала), то как минимум принципы беспристрастия, нейтральности и независимости она явно нарушила.

Звоним по телефону руководителю Киевской областной организации Красного Креста в Украине Петру Бондаренко. Интересуемся, чем ему так не угодил праздник Свободы?

– Это моя внутренняя позиция. Не буду же я ее раскрывать, – недовольно отвечает Петр Владимирович. – Почему-почему? Значит, логика мне подсказала. И оно действительно логично. Есть такие вопросы, которые бы мне не хотелось оглашать. И у вас они наверно есть. У каждого человека.

– Это была инициатива вашей организации?

– Моя.

– Ваша личная?!

– И моя, и людей, которые были рядом. Ничего здесь такого нет, чтобы это поднимать на какой-то щит и его обсуждать. Это не та тема совсем. Я сделал. Я это подтвержу. И ничего здесь страшного нет.

– Вы теперь довольны, что праздника Дня Свободы больше нет?

– Вы знаете, – да.

Конечно, никто не запрещает обращаться к Президенту с открытыми письмами, хотя бы и по надуманным вопросам. Но писать от себя и от имени организации, тем более международной – это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Мы решили поинтересоваться у руководства "Общества Красного креста Украины", слышало ли оно что-то о такой политической активности своих коллег.

Вице-президент "Общества Красного креста Украины", экс-министр здравоохранения Николай Полищук отвечает:

– Председатель Киевской областной организации Красного Креста уже написал письма и послал в Администрацию президента, что он не знал, что Красный крест – это не политическая организация, а благотворительная, которая помогает людям, и попросил отозвать его предыдущее письмо и просьбу.

– То есть об этой истории с самодеятельностью председателя киевской ячейки руководство Красного Креста не знало?

– Руководство Красного креста эту историю обсудило и разослало информацию, что Красный Крест к этому не имеет никакого отношения.

– А как ваше отношение к идее перенесения Дня Свободы?

– Учитывая, какие общественные организации просили, то мне кажется, что уже давно у кого-то “созрело” в голове в АП и они это сделали, – резюмирует Николай Полищук.

Следующий в перечне “просителей” – Винницкий областной совет ветеранов.

Звоним по телефону и сразу попадаем на председателя совета – Леонида Копецкого.

Говорим, так и так, у Президента заявляют, что праздник Свободы перенесли по просьбе нескольких организаций, в частности – вашей.

– Не знаю. Со мной никто ничего не согласовывал, – искренне заверяет Леонид Францевич.

– То есть вы не писали Президенту никакой просьбы?

– Никакой просьбы не писали.

– Но в списке называют вашу организацию.

– Я ничего не слышал и не подписывал, – непреклонно отвечает голос пожилого, но бодрого человека.

Далее на очереди – Союз организаций инвалидов Украины в Кировоградской области.

Звоним по телефону и спрашиваем, что вас побудило просить Президента отменить День Свободы и объединить его с Днем Соборности?

– Честно говоря, даже не могу ответить вам на этот вопрос. У нас все решает Сергей Михайлович Подорожний – это председатель нашей организации, – чистосердечно отвечает на том конце провода Любовь Слободян.

– Но вы как члены организации как-то реагировали на эту инициативу или это была исключительно идея вашего руководителя?

– Честно говоря, я не помню, чтобы мы такой вопрос вообще обсуждали. Я первый раз от вас слышу, что эти два праздники объединили.

И Любовь Леонидовна поделилась мобильным номером руководителя, чтобы мы уточнили у него. Правда, на протяжении двух дней на наши звонки Сергей Подорожний, к сожалению, не отвечал. Но сам факт, что рядовые члены организации о письме Президенту знать не знают, ведать не ведают – довольно красноречивый.

Руководитель благотворительного фонда "За новую жизнь" Александр Зинченко говорит, что по телефону “такие серьезные вопросы не решаются”.

– Это моя инициатива. У меня есть позиция в этом плане. У меня есть обоснование этой позиции.

Договариваемся встретиться на следующий день. Но наши возможности не совпадают, поэтому в конечном итоге господин Зинченко соглашается пообщаться по телефону.

– Этот день не объединил Украину, а разъединил на два лагеря: вот мы такие хорошие, а те плохие, – делится своим видением Дня Свободы господин Зинченко. – Но как впоследствии оказалось, эти хорошие люди вполне беспринципны и сомнительной репутации. Все что происходит сейчас в стране – коррупция, деление восток-запад - это все последствия этого дня. И к нам пришла идея, что нужно обратиться к Президенту, потому что это единственный человек, который может объединить Украину. Я хочу жить в хорошей стране и поддерживать реформы Президента. Нам не нужные зомбированные люди, которые говорят: это революционеры – это хорошие, другие – плохие.

– И как вы координировали усилия с другими организациями? – поинтересовались мы.

– Мы созванивались. Это люди, с которыми у нас годами были общие дела, общее сотрудничество.

– А с кем вы общались, с какими организациями?

– Это не суть важно. Со многими.

– Назовите хотя бы несколько лиц, с которыми вы общались?

– Думаю, вы можете поставить этот вопрос им. Приезжали, общались, дружили, пили чай.

– Откуда приезжали?

– Из разных регионов. Из Киева. Киевской области.

Не понятно, с кем из Киевской области пил чай господин Зинченко, если географически организации, которые якобы подписались под обращением, расположены в Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Донецкой областях и городе Киев, а, кроме того, как следует из ответа Иванеско, обращения разные организации направляли независимо одна от другой и тексты соответственно были разными.

Стоит отметить, что Александр Зинченко – член ПР. Как написано на официальном сайте его фонда: “..он решил пойти в политику, чтобы впоследствии иметь возможность занять руководящие должности в высшем эшелоне власти. Поэтому в 2011 году он вступает в политическую партию «Партия Регионов», возглавляет первичную организацию Оболонского района города Киева”.

Еще один апологет Партии регионов в этом перечне – МОО “Берегиня мира” во главе с народным депутатом Украины IV и V созывов Людмилой Кириченко.

Кроме отмены Дня Свободы, госпожа Кириченко также печется о судьбе одиозного министра Дмитрия Табачника. Открытое письмо Кириченко к Януковичу в поддержку Табачника хранится на официальном сайте “Берегини мира”.

“Гуманитарная политика представляется нам сегодня важнейшим фактором бытия. Считаем, что эту сферу в государстве должен возглавлять высокообразованный, культурный, воспитанный, толерантный и взвешенный человек, специалист своего дела. Именно таким мы видим Министра науки и образования, молодежи и спорта Украины Дмитрия Табачника. – идет речь в письме. – И поэтому для нас непонятны неоднократные попытки разных СМИ обсуждения вопроса об отстранении Дмитрия Табачника с занимаемой должности”.

В этом же обращении отмечается, что “билингвизм - это наше сокровище”.

Что касается остальных организаций – они не могут похвастаться авторитетностью, популярностью и активной общественной позицией. Более того, координат многих из них нет даже в платных телефонных справках. Что уже говорить о представленности в сети Интернет.

И только на сайте Минюста можно “выловить” очень скромные данные.

Например, ВОО “Совет пенсионеров Украины”. Из информации – только адрес: г. Киев, ул. Киквидзе, д. 2/34, кв. 98. Зарегистрирована организация только 15 июня 2010 года. Телефон не указан. Никаких сведений о руководстве. Что интересно, по этому же адресу зарегистрирована еще одна организация “Комитет содействия милиции”.

Следовательно, наша тщательная попытка персонификации “сыновей отчизны”, которым не нужен День Свободы, имела жалкий результат. Встает вопрос: это чиновники на Банковой так неуклюже хотят угодить первому лицу или это аж так непрофессионально воплощаются идеологические замыслы внештатных советников, в том числе с российским гражданством, Президента?

Анна Ященко