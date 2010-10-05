Нардеп считает, что Конституционный Суд оказал Януковичу медвежью услугу

Народный депутат Украины Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ (фракция БЮТ) считает, что Конституционный Суд своим решением об отмене политической реформы 2004 года оказал Президенту Украину Виктору ЯНУКОВИЧУ медвежью услугу.

Такое мнение Д.ВЕТВИЦКИЙ высказал УНИАН в эксклюзивном комментарии.

"Представители власти забыли, что расширение властных полномочий Президента означает, прежде всего, повышение его ответственности перед народом. Ведь теперь у нового гаранта достаточно формальной власти, чтобы в кратчайшие сроки провести все необходимые реформы в стране. При этом Виктор Федорович даже формально не сможет сетовать на саботаж местных чиновников или непрофессионализм правительства. ЯНУКОВИЧУ придется доказывать народу Украины, что он может эффективно использовать ту власть, которой его одарил самый щедрый Конституционный Суд в мире", – заявил Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд Украины 30 сентября 2010 года признал Закон "О внесении изменений в Конституцию Украины" от 8 декабря 2004 года № 2222-IV не отвечающим Конституции Украины в связи с нарушением конституционной процедуры его рассмотрения и принятия.

Согласно решению КС, этот документ утратил действие со дня принятия Конституционным Судом этого решения.

В мотивировочной части решения Конституционного суда отмечается, что решение о неконституционности этого закона означает возобновление действия предыдущей редакции норм Конституции 1996 года, которые были изменены, дополнены и исключены законом № 2222-IV.

Конституционный Суд Украины обязал органы государственной власти безотлагательно выполнить решение суда по приведению нормативно-правовых актов в соответствие с Конституцией Украины от 28 июня 1996 года в редакции, существовавшей до внесения в нее изменений 8 декабря 2004 года.

8 декабря 2004 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Конституцию и (в пакете к нему) о внесении изменений в закон о выборах Президента (последние разрешили провести переголосование второго тура выборов Президента).

Закон об изменениях в Конституцию (о политической реформе) предусматривал переход от президентско-парламентской к парламентско-президентской форме правления, формирование правительства коалицией депутатских фракций, продление срока полномочий Верховной Рады до 5 лет. Этот закон вступил в силу с 1 января 2006 года.