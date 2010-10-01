КС отменил изменения в Конституцию 2004 года

Конституционный Суд Украины признал не отвечающим Конституции Украины, Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года №2222-IV в связи с нарушением процедуры его рассмотрения и принятия.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение КС обнародовал сегодня председатель суда Анатолий ГОЛОВИН.

Согласно решению КС, соответствующий закон №2222 теряет силу со дня принятия Конституционным Судом этого решения.

В мотивировочной части решения КС заметил, что сравнительный анализ закона №2222, принятого 8 декабря, и законопроекта №4180, о котором КС дал заключение в решении от 12 октября 2004 года, свидетельствует, что во время окончательного принятия законопроекта в Конституцию были внесены отдельные положения, относительно которых КС не давал заключения. По мнению КС, этим Верховная Рада нарушила требования ч. 2 ст. 19, ст. 159 Конституции Украины.

При этом в решении КС напоминается, что принятие изменений в Конституцию нуждается в специальной процедуре, определенной в отдельном разделе Основного Закона, и этой процедурой предусмотрен обязательный вывод КС.

А.ГОЛОВИН, среди прочего, назвал поправки, относительно которых КС не давал заключения: о процедуре освобождения председателя СБУ, процедуры назначения состава Совета НБУ, Конституционного Суда, председателей госадминистраций и других органов власти. Также были внесены изменения, касающиеся возможности совмещения должностей в правительстве с депутатским мандатом, а также досрочного прекращения полномочий народного депутата в случае исключения его из фракции.

Кроме того, по мнению КС, не отвечает положению Основного Закона “пакетное” голосование за внесение изменений в Конституцию.

В мотивировочной части решения также есть ссылка на заключение Венецианской комиссии о несоблюдении конституционной процедуры рассмотрения и принятия закона №2222.

Кроме того, в мотивировочной части отмечается, что, принимая решение о неконституционности закона №2222 в связи с нарушением процедуры его рассмотрения и принятия, КС исходил из того, что это означает возобновление действия предыдущей редакции норм Конституции, которые были изменены, дополнены и исключены законом №2222.

«Это обеспечивает стабильность конституционного строя в Украине, гарантирование конституционных прав и свобод человека и гражданина, целостность, нерушимость и непрерывность действия Конституции Украины, ее верховенство как Основного Закона на всей территории Украины», - говорится в решении КС.

Конституционный Суд Украины возобновил действие Конституции 1996 года и обратился к органам государственной власти с требованием безотлагательно привести украинское законодательство в соответствие с Основным Законом.

В частности, в решении признается неконституционным Закон Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» №2222-IV от 8 декабря 2004 года в связи с нарушением конституционной процедуры его рассмотрения и принятия.

Также, в соответствии со статьей 152 Основного Закона, Конституционный Суд постановил, что закон №2222 утрачивает действие со дня принятия этого решения.

Кроме того, своим решением Конституционный Суд возлагает на органы государственной власти обязанность безотлагательно выполнить сегодняшнее решение суда относительно приведения нормативно-правовых актов в соответствие с Конституцией Украины от 28 июня 1996 года в редакции, существовавшей до внесения в нее изменений 8 декабря 2004 года.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря 2004 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Конституцию и (в пакете к нему) о внесении изменений в закон о выборах Президента (последние позволили провести переголосование второго тура выборов Президента).

Закон об изменениях к Конституции (о политической реформе) предусматривает переход от президентско-парламентской к парламентско-президентской форме правления, формирование правительства коалицией депутатских фракций, продление срока полномочий Верховной Рады до 5 лет.

Закон вступил в силу с 1 января 2006 года.