Впервые в истории: в Брюсселе комитеты ВР и Европарламента обсудят нарушения прав человека в Крыму и на Донбассе

В Брюсселе 12 октября комитеты по правам человека Верховной Рады Украины и Европейского парламента обсудят нарушение прав человека в Крыму и на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время митинга в центре Киева в поддержку незаконно осужденного заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза сообщил народный депутат, председатель Комитета ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря.

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"12 октября в Брюсселе впервые в истории состоится совместное заседание Комитета по правам человека Верховной Рады Украины, членами которого являются наши друзья и коллеги Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев, совместно с Комитетом по правам человека Европейского парламента", - сказал Немыря.

Одним из вопросов повестки дня совместного заседания будет вопрос нарушения прав человека в Крыму и на временно неподконтрольных территориях Донбасса.

Как сообщал УНИАН, Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты.

Оккупационные власти обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков на территории аннексированного Крыма.

11 сентября 2017 так называемый «Верховный суд» оккупированного Крыма приговорил Чийгоза к 8 годам лишения свободы.

12 сентября адвокат Чийгоза Николай Полозов заявил, что подал две апелляционные жалобы и требует отменить приговор нелегитимного суда, вынесенный его подзащитному. Защита после рассмотрения апелляции Верховным судом РФ на этот приговор намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.