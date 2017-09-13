Чийгоз: наше право на свободу и любовь к Родине являются опасностью для российских властей

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз подчеркивает, что каждый крымский татарин и каждый украинец должны понимать, что их право на свободу и любовь к Родине являются «опасностью для российской власти».

Читайте такжеРоссийская власть опять совершает репрессии в Крыму: Amnesty International требует от РФ немедленно освободить ЧийгозаОб этом говорится в датированном 12 сентября обращении Чийгоза к участникам митинга в его поддержку, который планируется провести в Киеве 13 сентября. Обращение размещено на странице председателя Меджлиса Рефата Чубарова в Facebook.

«11 сентября слушал приговор. Сколько цинизма, лжи, и главное, страха за каждым произнесенным словом и действиями судей, власти России перед силой, мужеством, решительностью моего народа», - отметил он.

Чийгоз добавил, что «их раздражает, пугает истинный патриотизм, который им не понятен и не присущ».

«Им удобно прикрываться лжепатриотизмом, пропитанным гнилым национал-шовинизмом, насаждаемым ими не только своему народу», - подчеркнул он.

По его словам, «каждый крымский татарин, каждый украинец должен понимать, что наше право на свободу, достойную жизнь и любовь к Родине являются опасностью для российских властей».

«Приговор вобрал в себя безысходность и злобу коллаборантов. Но их радость преждевременна. Им не удастся сделать главной ценностью ложь и подлость. Им никогда не быть авторитетами народа», - резюмировал Чийгоз.

Как сообщал УНИАН, Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты.

Оккупационные власти обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков.

11 сентября 2017 так называемый «Верховный суд» оккупированного Крыма приговорил Чийгоза к 8 годам лишения свободы.

12 сентябряадвокат Чийгоза Николай Полозов заявил, что подал две апелляционные жалобы и требует отменить приговор нелегитимного суда, вынесенный его подзащитному. Защита после рассмотрения апелляции Верховным судом РФ на этот приговор намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.