Смерть Честера из Linkin Park: СМИ заметили в последнем сингле намек на размышления о самоубийстве

В тексте одной из последних песен Linkin Park был намек на размышления лирического героя совершить самоубийство. Об этом пишет The Sun.

В тексте последнего сингла группы – Heavy – были строчки (перевод не дословный - УНИАН): "Мне не нравится, что сейчас происходит в моей голове // Собирают множество неважных проблем // Хочу, чтобы все замедлилось" ("I don’t like my mind right now // Stacking up problems that are so unnecessary // Wish that I could slow things down").

В припеве есть фраза: "Если я это отпущу, я стану свободным" ("If I just let go, I’d be set free.").

Однако за несколько дней до смерти Честера видели в студии звукозаписи с товарищами по группе и продюссером Watsky, из чего можно было сделать вывод об их сотрудничестве.

Как сообщал УНИАН, Честера Беннингтона обнаружили повешенным в его доме в Лос-Анджелесе 20 июля. У певца остались шестеро детей.

Честер и его группа Linkin Park создали такие рок-хиты, как Numb и Breaking the Habit, их лирика часто фокусировалась на личной борьбе, депрессии и зависимости.

Linkin Park стали известны благодаря дебютному альбому Hybrid Theory в 1999 году, а мировую славу получили с глобальным хитом Meteora в 2003. Позже было успешное сотрудничество и совместная работа под названием Collision Course с Jay-Z в 2004 году.

Linkin Park с композицией Numb попали в рейтинг 15 популярнейших "вечных песен".