Вокалист Linkin Park Честер Беннингтон повесился - СМИ

21:29, 20 июля 2017
Мир
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Честера нашли мертвым в частной резиденции Пало-Вердес в Лос-Анджелесе.

Нигма

Вокалист легендарной группы Linkin Park Честер Беннингтон умер в возрасте 41 года. Предположительно, он совершил самоубийство, сообщает The Sun

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Честера обнаружили мертвым в частной резиденции Пало-Вердес в Лос-Анджелесе около 9 утра. По информации СМИ, он повесился. Другие подробности пока не сообщаются.

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Новость в сюжете: Самоубийство вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона
Теги: #Linkin Park#Честер умер#Честер Беннингтон