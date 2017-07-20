Вокалист Linkin Park Честер Беннингтон повесился - СМИ

Вокалист легендарной группы Linkin Park Честер Беннингтон умер в возрасте 41 года. Предположительно, он совершил самоубийство, сообщает The Sun.

Читайте такжеНа Западе определили топ-15 популярнейших "вечных" песен

Честера обнаружили мертвым в частной резиденции Пало-Вердес в Лос-Анджелесе около 9 утра. По информации СМИ, он повесился. Другие подробности пока не сообщаются.