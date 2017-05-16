Блокировка Яндекса в Украине: какие сервисы попали под запрет (список)

Президент Петр Порошенко подписал указ, который в частности запрещает доступ к таким российским соцсетям, как ВКонтакте и Одноклассники, а также ресурса Яндекс. Что касается последнего, то он включает в себя множество сервисов, которые будут заблокированы в Украине. Текст соответствующего указа опубликован на сайте президента.

В частности, в указе отмечается, что:

1) блокировка активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ей имуществом;

2) ограничение торговых операций;

3) препятствование торговым операциям;

4) остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

5) ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования;

6) запрет осуществления государственных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц-резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также государственных закупок у других субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которой применены санкции согласно настоящему Закону;

7) прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

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8) запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

Отдельно прописано, что провайдерам запретят поставлять пользователям услуги по доступу к сервисам Яндекса - как российским, так и украинским их аналогам.

Запрет касается:

⦁ "Яндекс.Авиабилеты"

⦁ "Авто.ру"

⦁ "Яндекс.Аудитории"

⦁ "Яндекс.Афиша"

⦁ "Яндекс.Блоги"

⦁ "Яндекс.Вебмастер"

⦁ "Яндекс.Видео"

⦁ "Яндекс.Диск"

⦁ "Яндекс.Доставка"

⦁ Сайт "Кинопоиск"

⦁ "Яндекс.Касса"

⦁ "Яндекс.Недвижимость"

⦁ "Яндекс.Путешествия"

⦁ "Яндекс.Люди"

⦁ "Яндекс.Деньги"

⦁ "Яндекс.Радио"

⦁ "Яндекс.Директ"

⦁ "Яндекс.Справочник"

⦁ "Яндекс.ЗНО"

⦁ "Яндекс.Интернетометр"

⦁ "Яндекс.Календарь"

⦁ "Яндекс.Изображения"

⦁ "Яндекс.Карты"

⦁ "Яндекс.Каталог"

⦁ "Яндекс.Маркет"

⦁ "Яндекс.Метрика"

⦁ "Яндекс.Метро"

⦁ "Яндекс.Музыка"

⦁ "Народная карта Яндекса"

⦁ "Яндекс.Новости"

⦁ "Яндекс.Переводчик"

⦁ yandex.ua и yandex.ru

⦁ "Яндекс.Поиск по сайту"

⦁ "Яндекс.Почта"

⦁ "Яндекс.Почта для домена"

⦁ "Яндекс.Предметы"

⦁ "Яндекс.Карты"

⦁ "Яндекс.Работа"

⦁ "Яндекс.Расписания"

⦁ "Яндекс.Реклама"

⦁ "Яндекс.Рекламная сеть"

⦁ "Яндекс.Справочник"

⦁ "Яндекс.Статистика"

⦁ "Яндекс.Такси"

⦁ "Яндекс.Телепрограмма"

⦁ "Яндекс.Телефония"

⦁ "Яндекс.Технологии"

⦁ "Яндекс.Фотки"

⦁ "Яндекс.Браузер"

⦁ "Яндекс.XML"

⦁ https://dns.yandex.ua

⦁ "Яндекс.Data Factory"

⦁ "Yandex.SpeechKit"

При этом, к примеру сервиса "Яндекс.Спеллер" в списке запрещенных нет.

Как сообщал УНИАН ранее, механизм блокировки доступа к российским информационным ресурсам в Интернете и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено отработать Кабинету министров и Службе безопасности при участии Национального банка Украины.