Блокировка Яндекса в Украине: какие сервисы попали под запрет (список)
Запрет касается сервисов Яндекса как российской, так и украинской версий.
Президент Петр Порошенко подписал указ, который в частности запрещает доступ к таким российским соцсетям, как ВКонтакте и Одноклассники, а также ресурса Яндекс. Что касается последнего, то он включает в себя множество сервисов, которые будут заблокированы в Украине. Текст соответствующего указа опубликован на сайте президента.
В частности, в указе отмечается, что:
1) блокировка активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ей имуществом;
2) ограничение торговых операций;
3) препятствование торговым операциям;
4) остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
5) ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования;
6) запрет осуществления государственных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц-резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также государственных закупок у других субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которой применены санкции согласно настоящему Закону;
7) прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;
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8) запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
Отдельно прописано, что провайдерам запретят поставлять пользователям услуги по доступу к сервисам Яндекса - как российским, так и украинским их аналогам.
Запрет касается:
⦁ "Яндекс.Авиабилеты"
⦁ "Авто.ру"
⦁ "Яндекс.Аудитории"
⦁ "Яндекс.Афиша"
⦁ "Яндекс.Блоги"
⦁ "Яндекс.Вебмастер"
⦁ "Яндекс.Видео"
⦁ "Яндекс.Диск"
⦁ "Яндекс.Доставка"
⦁ Сайт "Кинопоиск"
⦁ "Яндекс.Касса"
⦁ "Яндекс.Недвижимость"
⦁ "Яндекс.Путешествия"
⦁ "Яндекс.Люди"
⦁ "Яндекс.Деньги"
⦁ "Яндекс.Радио"
⦁ "Яндекс.Директ"
⦁ "Яндекс.Справочник"
⦁ "Яндекс.ЗНО"
⦁ "Яндекс.Интернетометр"
⦁ "Яндекс.Календарь"
⦁ "Яндекс.Изображения"
⦁ "Яндекс.Карты"
⦁ "Яндекс.Каталог"
⦁ "Яндекс.Маркет"
⦁ "Яндекс.Метрика"
⦁ "Яндекс.Метро"
⦁ "Яндекс.Музыка"
⦁ "Народная карта Яндекса"
⦁ "Яндекс.Новости"
⦁ "Яндекс.Переводчик"
⦁ yandex.ua и yandex.ru
⦁ "Яндекс.Поиск по сайту"
⦁ "Яндекс.Почта"
⦁ "Яндекс.Почта для домена"
⦁ "Яндекс.Предметы"
⦁ "Яндекс.Карты"
⦁ "Яндекс.Работа"
⦁ "Яндекс.Расписания"
⦁ "Яндекс.Реклама"
⦁ "Яндекс.Рекламная сеть"
⦁ "Яндекс.Справочник"
⦁ "Яндекс.Статистика"
⦁ "Яндекс.Такси"
⦁ "Яндекс.Телепрограмма"
⦁ "Яндекс.Телефония"
⦁ "Яндекс.Технологии"
⦁ "Яндекс.Фотки"
⦁ "Яндекс.Браузер"
⦁ "Яндекс.XML"
⦁ https://dns.yandex.ua
⦁ "Яндекс.Data Factory"
⦁ "Yandex.SpeechKit"
При этом, к примеру сервиса "Яндекс.Спеллер" в списке запрещенных нет.
Как сообщал УНИАН ранее, механизм блокировки доступа к российским информационным ресурсам в Интернете и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено отработать Кабинету министров и Службе безопасности при участии Национального банка Украины.