Запрет ВКонтакте, Одноклассников и Яндекса: когда вступит в силу указ президента

Запрет доступа к социальным сетям Одноклассники и ВКонтакте, а также к Яндексу в Украине должен вступить в силу не позднее 1 июня 2017 года, пишет "Эспрессо".

Соответствующий указ президента Петра Порошенко о запрете доступа к этим ресурсам должен быть обнародован государственным языком в официальных изданиях не позднее, чем в 15-дневный срок после подписания.

В частности, такими официальными печатными изданиями являются "Официальный вестник Президента Украины", газета "Правительственный курьер".

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Следовательно, указ президента вступает в силу со дня его опубликования, а именно – не позднее 1 июня 2017 года.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндексу. Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства.

"Запрет Интернет-провайдерам предоставления услуг доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов «Mail.ru» (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов «Вконтакте» (www.vk.com) и «Одноклассники» (www.ok.ru)", - сказано в сообщении.