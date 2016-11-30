Франция и Германия категоричны при согласовании механизма приостановления "безвиза" с третьими странами - Зеркаль

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире «5-го канала».

"Мы фактически стали заложниками внутриполитических проблем Германии и Франции, и в каком-то смысле и Нидерландов также, но в другом разрезе", - заявила Зеркаль.

Она напомнила, что дискуссия относительно принятия механизма временной приостановки безвизовых режимов Европейского Союза с третьими странами продолжается с 18 июля, когда в Европейском парламенте на заседании Комитета гражданских свобод и внутренних дел (LIBE) было принято решение о своей переговорной позиции с другими институтами Евросоюза и странами-членами.

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Таким образом, начиная с 18 июля, в Евросоюзе между различными институтами начались переговоры относительно механизма реагирования на миграционные вызовы.

"Было несколько компромиссных решений, которые предлагались словацким руководством. Несколько было компромиссных решений, которые предлагались парламентом. Они нашли по многим вопросам общий язык, но у них остались вопросы относительно того, как будет приниматься это решение. Это будет имплементационный акт, или это будет делегированный акт. Или это будет применяться ко всем категориям граждан и паспортов, или выборочно. И вот это и есть, в принципе, сейчас краеугольным камнем, возле которого все ходят и обсуждают. И ни одна сторона не хочет идти на уступки", - сказала Зеркаль.

При этом заместитель министра подчеркнула, что "Франция и Германия занимают наиболее категоричную позицию".

Как сообщал УНИАН, 24 ноября президент Европейского парламента Мартин Шульц заявил, что безвизовый режим для Украины зависит от способности стран ЕС договориться о механизме его приостановления. Отвечая на вопрос относительно того, что решение по поводу механизма временной приостановки безвизового режима блокирует Франция через будущие выборы, президент ЕП отметил, что, по его информации, замечания к механизму приостановления имеет не только Франция, но и Бельгия, Германия, Италия и другие страны. "Поэтому это не зависит от результатов выборов во Франции. Это зависит от способности государств-членов, наконец, договориться", - подчеркнул он.

24 ноября президент Еврокомиссии Юнкер заявил, что считает возможным принять решение о введении Евросоюзом безвизового режима для Украины до конца года.

Также он обратил внимание, что, очевидно, Совету ЕС и Европарламенту необходимо достичь соглашения относительно четких путей и средств при введении механизма приостановки визовых режим с третьими странами.

10 ноября посол Французской Республики в Украине Изабель Дюмон отметила, что Франция поддерживает скорейшее введение безвизового режима Украины с Европейским Союзом.