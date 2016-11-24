"Дальнейшие задержки недопустимы": Юнкер требует "безвиз" для Украины до конца года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с участием президента Украины Петра Порошенко и президента Европейского Совета Дональда Туска в рамках 18-го саммита Украина-ЕС.

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"Несмотря на ряд разногласий и трудностей, которые мы имели между странами-членами и Европейским парламентом, я считаю, это важно, что мы можем предоставить визовую либерализацию Украине до конца года", - подчеркнул Юнкер.

Как пишет Европейская правда, Юнкер подчеркнул, что "дальнейшие задержки недопустимы".

"Необходимо предоставить визовую либерализацию для Украины до конца года", - заявил он.

Вместе с тем, по данным источников, на закрытых переговорах Юнкер так же был радикальным в высказываниях, поясняя, что ЕС теряет доверие из-за своей политики в отношении безвиза. "Не может быть никаких оправданий, не может быть никаких задержек", - пересказывают слова Юнкера участники встреч.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина выполнила все критерии в рамках плана действий по визовой либерализации.

17 ноября Европейский Союз на уровне Комитета постоянных представителей стран - членов ЕС (COREPER) одобрил позицию Совета ЕС на межинституциональные переговоры относительно безвизового режима для Украины, согласившись с предложением Европейской комиссии предоставить такой режим.

Окончательное решение должно быть утверждено Европейским парламентом и Советом ЕС после проведения межинституциональных переговоров.

Ранее президент Петр Порошенко выражал надежду, что Украина получит решение об отмене виз до саммита Украина-ЕС 24 ноября.

В то же время в ЕС заявили, что введение безвизового режима между ЕС и Украиной возможно после утверждения механизма его приостановки.