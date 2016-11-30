Лопнуло терпение: руководство Рады обвинило ЕС в "бесстыдном" торможении безвиза

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Три года назад ЕС, осознавая для себя все риски полного ухода Украины под российский протекторат, уговаривали Януковича подписать Соглашение. Несмотря на наличие политзаключенных, несмотря на полное отсутствие реформ и брежневский застой, несмотря на мегакоррупцию, несмотря на полное подавление СМИ и оппозиции. Они готовы были подписать Соглашение в Вильнюсе и водили хороводы вокруг предателя и подонка. Тогда ЕС пугало одно: расширение присутствия РФ на постсоветском пространстве, потеря Украины", - отметила депутат.

Сегодня же, заметила она, "после тысяч жертв, когда Украина остается последним форпостом экспансии тоталитарного российского режима, когда украинцы ежедневно демонстрируют преданность европейским принципам и остаются самыми большими европейцами на континенте, ЕС бесстыдно тормозит безвиз и полную ратификацию Соглашения".

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"Что случилось с самим Европейским Союзом, осознают ли в Брюсселе, Париже, Берлине и других столицах все риски от потери украинцами доверия к ЕС? Эти вопросы я не устаю повторять всем своим европейским визави. Эти вопросы им не нравятся ... Как и не нравятся немцам и французам напоминание их позиции в 2008 году, когда было заблокировано подписание ПДЧ Украина-НАТО. Потом была война: Грузия, Украина стали жертвами российской агрессии", - написала первый вице-спикер.

Она отметила, что "это была историческая ошибка, которая обернулась тысячами жертв, блокировка ПДЧ развязала руки РФ, поскольку дала ей "подтверждение", что постсоветские страны - это зона влияния РФ".

"Мы не хотим быть зоной влияния. Мы имеем право сами определять свою внешнюю политику", - подчеркнула Геращенко.

Парламентарий выразила мнение, что сегодня от Франции и Германии, от их позиции "зависит не только безвиз, но и то, будут ли украинцы доверять ЕС".

"И крупные европейские страны, я уверена, не имеют права на историческую ошибку", - добавила она. ЕС "бесстыдно" тормозит предоставление Украине безвизового режима и полную ратификацию Соглашения об ассоциации - И.Геращенко.