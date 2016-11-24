Глава ЕП назвал страны, из-за которых задерживается предоставление безвиза для Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам перед началом 18-го саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

"В Европейском парламенте мы сделали все возможное, чтобы ускорить принятие решения. В Европарламенте мы готовы. Мы подготовили все, мы даже проголосовали в соответствующих комитетах, с одной стороны, либерализацию визового режима, с другой - так называемый механизм приостановления. Все, что висит, висит здесь, в Совете, а не в Европарламенте. Я надеюсь, что государства-члены найдут решение", - заявил Шульц.

Читайте такжеВсе представители политсил ЕП подтвердили готовность проголосовать за "безвиз" для Украины – Климпуш-Цинцадзе

Отвечая на вопрос о том, что решение по поводу механизма временного приостановления безвизового режима блокирует Франция из-за будущих выборов, президент ЕП отметил, что, по его информации, замечания к механизму приостановления имеет не только Франция, но и Бельгия, Германия, Италия и другие страны.

"Так что это не зависит от результатов выборов во Франции. Это зависит от способности государств-членов, наконец, договориться", - подчеркнул он.

Кроме того, Шульц во время встречи намерен поднять вопрос ратификации Соглашения об ассоциации Украины-ЕС, которая была приостановлена из-за референдума в Нидерландах. "В Нидерландах Соглашение об ассоциации еще не ратифицировано. Поэтому мы должны говорить не только о либерализации визового режима, но и о введении в действие Соглашения об ассоциации", - подчеркнул президент ЕП.