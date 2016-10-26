Генсек НАТО рассказал о формировании многонациональных батальонов на восточных границах и в регионе Черного моря

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующие страны он назвал сегодня в Брюсселе на пресс-конференции по завершении первого дня заседания министров обороны стран-членов Альянса.

"В начале этого года Канада, Германия, США и Великобритания взяли на себя обязательство быть лидерами (в формировании) многонациональных батальонов на восточной части нашего Альянса. Я горд сообщить, что сегодня много других союзников подтвердили свой вклад в эти силы. Албания, Италия, Польша, Словения сделают свой вклад в батальон под лидерством Канады в Латвии. Бельгия, Хорватия, Франция, Люксембург, Нидерланды и Норвегия присоединятся к батальону под лидерством Германии в Литве. Дания, Франция сделают свой вклад в батальон под лидерством Великобритании в Эстонии. Румыния и Великобритания присоединятся к батальону под лидерством США в Польше", - сообщил он.

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По словам Столтенберга, эти силы будут действительно многонациональными, "отправляя безошибочный сигнал, что НАТО остается единым".

"Нападение на одного союзника будет расценено как нападение на всех нас", - подчеркнул генсек.

Он также подтвердил, что, как и было принято на саммите НАТО в Варшаве, эти четыре батальона будут развернуты в начале 2017 года. "Я рад подтвердить, что мы на пути (к этому). Этот Альянс делает то, что говорит и выполняет свои обещания", - подчеркнул генсек НАТО.

"Сегодня мы обсудили прогресс в усилении присутствия НАТО в регионе Черного моря с многосторонним рамочным бригадой под лидерством Румынии на земле. Мы работаем над мероприятиями в воздухе и на море. Я рад подтвердить, что несколько государств указали на свое желание сделать свой вклад в наше присутствие в регионе Черного моря на земле, на море и в воздухе, включая Канаду, Германию, Нидерланды, Польшу, Турцию и США", - сообщил Столтенберг.

По его словам, другие союзники также рассматривают возможности, как они могут сделать свой вклад.

Столтенберг сообщил, что более подробная конфигурация бригады будет известна в феврале 2017 года во время следующего заседания министров обороны стран-членов НАТО.

Как сообщал УНИАН, 7 октября министр обороны Польши Антони Мацаревич официально представил нового командира литовско-польско-украинской бригады полковника Зенона Бжушко.