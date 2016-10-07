В Люблине представили нового командира литовско-польско-украинской бригады
Министр обороны Польши Антони Мацаревич официально представил нового командира литовско-польско-украинской бригады полковника Зенона Бжушко.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
"Литовско-польско-украинская бригада, командование которой дислоцируется в Люблине, является примером успешности совместных оборонных проектов и углубление рабочих связей между Польшей, Литвой и Украиной. Мы усиливаем общую безопасность наших государств через атмосферу дружбы и доверия", – заявил Бжушко.
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По словам нового командира, он ожидает плодотворное взаимодействие со своим заместителем, представителем ВДВ ВС Украины полковником Владимиром Юдановим и представителем ВС Литовской Республики подполковником Елигиусом Сенулисом.
По мнению полковника Бжушко, общее руководство, опыт и авторитет позволят подготовить личный состав к предстоящим операциям.
Церемония была проведено в соответствии с военным традициям с участием личного состава управления бригады и батальона обеспечения.
Также в мероприятии приняли участие представители посольства Украины в Республике Польша и генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк.