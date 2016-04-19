Россия хочет обсудить на заседании с НАТО подготовку украинских силовиков

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ со ссылкой на официального спикера российского внешнеполитического ведомства Марию Захарову. (Инструкторы НАТО проводят подготовку украинских военных для отражения российской агрессии против Украины – УНИАН).

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«Что касается положения дел в Украине, то мы согласились обсуждать эту тематику для того, чтобы поставить перед странами НАТО принципиальные вопросы о поддержке ими антиконституционного переворота в Киеве в феврале 2014 года, отношении к агрессивным проявлениям национализма и неонацизма, непропорциональному применению силы против протестов мирного населения на Донбассе и в других регионах страны, участии натовских инструкторов в подготовке украинских силовиков для ведения войны против собственного народа», - сказала Захарова.

Она отметила, что инициаторами возобновления работы совета Россия-НАТО стали страны Альянса. Их первоначальный замысел состоял в том, чтобы посвятить заседание обвинениям в адрес России по поводу событий в Украине и «так называемой опасной военной деятельности российских вооруженных сил», сказала Захарова. Заседание запланировано на 20 апреля в Брюсселе на уровне послов. Это первая встреча после долгого перерыва, вызванного решением Альянса о замораживании отношений с Россией.

«Российскую сторону такой сценарий не устроил. В ходе дискуссии намерены озвучить наши озабоченности в связи с открытым курсом Альянса на военно-политическое «сдерживание» России и продвижение военной инфраструктуры НАТО на Восток, что рассматривается нами как подрыв духа Основополагающего акта Россия-НАТО 1997 года. Вопреки сопротивлению натовцев, мы также настояли на обсуждении важнейших вопросов борьбы с терроризмом и ситуации в Афганистане», - сказала она.

По словам Захаровой, российская сторона рассчитывает, что предстоящее заседание совета Россия-НАТО позволит провести действительно честный, равноправный и принципиальный разговор по ключевым вопросам безопасности.