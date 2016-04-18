В Брюсселе завтра пройдет заседание Комиссии Украина-НАТО
16:17, 18 апреля 2016Политика
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В штаб-квартире НАТО в Брюсселе завтра, 19 апреля, пройдет заседание Комиссии Украина-НАТО.
REUTERS
Соответствующее сообщение сегодня в Брюсселе распространила пресс-служба Североатлантического альянса.
Ожидается, что участие в заседании примет заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, а со стороны НАТО - заместитель генерального секретаря Альянса Александр Вершбоу.
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Как сообщал УНИАН, на следующий день, 20 апреля, в штаб-квартире пройдет заседание Совета Россия-НАТО, который не собирался два года, после того как Россия аннексировала Крым.
При этом в пресс-службе НАТО пояснили, что главное темой встречи станет Украина.
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