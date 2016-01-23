Порошенко настаивает на запрете неприемлемых для Украины идей федерализма
Президент Петр Порошенко настаивает на категорическом запрете неприемлемых для Украины идей федерализма.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на общем собрании уполномоченных представителей органов местного самоуправления, членов Ассоциации городов Украины сегодня в Киеве.
Читайте такжеИзменения в Конституцию исключают принятие законов об "особом статусе" любых областей - ПорошенкоПорошенко подчеркнул, что «соборность означает унитарный уклад государства. Она предусматривает категорический запрет на импорт разрушительных и неприемлемых для Украины идей федерализма».
В то же время, по словам главы государства, «мы уважали и будем уважать разнообразие Украины, специфику местных общин».
«И это разнообразие, на самом деле, не является нашим недостатком. Оно, наоборот, делает нас богаче и сильнее», - отметил Порошенко.