Порошенко настаивает на запрете неприемлемых для Украины идей федерализма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на общем собрании уполномоченных представителей органов местного самоуправления, членов Ассоциации городов Украины сегодня в Киеве.

Читайте такжеИзменения в Конституцию исключают принятие законов об "особом статусе" любых областей - ПорошенкоПорошенко подчеркнул, что «соборность означает унитарный уклад государства. Она предусматривает категорический запрет на импорт разрушительных и неприемлемых для Украины идей федерализма».

В то же время, по словам главы государства, «мы уважали и будем уважать разнообразие Украины, специфику местных общин».

«И это разнообразие, на самом деле, не является нашим недостатком. Оно, наоборот, делает нас богаче и сильнее», - отметил Порошенко.