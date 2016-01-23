Порошенко: "черной кошки федерализации" в изменениях в Конституцию о децентрализации власти нет

Об этом глава государства сказал на Конференции представителей органов местного самоуправления – членов Ассоциации городов Украины, передает корреспондент УНИАН.

Читайте такжеПайетт: Украина должна принять и утвердить изменения в Конституцию в части децентрализации"Децентрализация сейчас пользуется твердой поддержкой украинского народа, и это чрезвычайно важно. И мы никому не позволим игнорировать это мнение. Никому не позволим клеветать, дезориентировать, попытаться дестабилизировать общество. Какими бы намерениями ни руководствовались те, кто пытается сейчас остановить процесс децентрализации, тот, кто пытается вставлять палки в колеса...", - подчеркнул президент.

Порошенко подчеркнул, что не нужно искать "черную кошку федерализации" в темной комнате, где ее нет.

"У меня для вас очень неприятная новость: этой «черной кошки федерализации», угрозы государству, в изменениях в Конституцию нет. И не нужно обманывать людей", - подчеркнул Порошенко.