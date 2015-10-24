Порошенко создал Центр исследований проблем Российской Федерации

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ «О Центре исследований проблем Российской Федерации».

Как сообщает пресс-служба главы государства, согласно Указу № 605 от 23 октября, Центр образуется в составе Национального института стратегических исследований как самостоятельное структурное подразделение с целью системного анализа проблемных вопросов в отношениях с Российской Федерацией, выработки предложений по обеспечению национальных интересов Украины.

Согласно документу, руководитель Центра будет назначаться на должность директором Национального института стратегических исследований.

Комментируя создание указанного центра, заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев отметил, что главной целью деятельности центра станут научно-аналитические разработки и прикладные исследования актуальных проблем взаимодействия с РФ, прежде всего в контексте соответствующего обеспечения деятельности президента Украины.

«Военная агрессия России против Украины, в частности аннексия Крыма и гибридная война в Донбассе, тревожные внутренние процессы внутри российского общества, последние действия РФ на международной арене, которые вызывают глубокую озабоченность всего цивилизованного мира, перспективы и прогнозы экономического развития России, пути содействия демократическим тенденциям в стране, обеспечение интересов украинцев в России – все эти вопросы требуют тщательного профессионального анализа и будут находиться в фокусе деятельности Центра по проблематике Российской Федерации», – сказал Елисеев.

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К основным задачам Центра будет относиться также разработка практических рекомендаций при формировании и осуществлении государственной политики Украины в отношении Российской Федерации.

Центр исследований проблем России будет функционировать как самостоятельное структурное подразделение в составе Национального института стратегических исследований с четкой специализацией, как это предусмотрено Уставом НИСИ.