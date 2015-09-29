Украина вынуждена бороться против полностью вооруженных российских войск - Порошенко
19:39, 29 сентября 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что Россия сосредоточила на Донбассе такое огромное количество вооружения, о котором большинство членов Организации Объединенных Наций могут только мечтать.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал сегодня в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии в отношении мировых проблем в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Глава государства заявил, что на Донбассе "мы вынуждены бороться против полностью вооруженных регулярных войск Вооруженных сил Российской Федерации".
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"Тяжелое вооружение и военная техника сосредоточены на оккупированных территориях в таком количестве, что армии большинства стран-членов ООН только могут мечтать", - подчеркнул Порошенко.
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