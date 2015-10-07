Климкин предлагает уже сейчас начинать подготовку к выборам в отдельных районах Донбасса

Об этом он заявил на заседании парламента в среду, передает корреспондент УНИАН.

«Начинать обсуждение возможных условий проведения выборов, включая то, что нам критически нужно - право на голосование временно перемещенных лиц и право быть избранным, саму дискуссию как таковую, в частности с привлечением ОБСЕ, и на основе стандартов ОБСЕ можно начинать сейчас», - отметил министр.

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Климкин подчеркнул, что “проводить выборы и определять условия этих выборов, в том числе законодательно, мы можем только тогда, когда будем уверены, что условия для этих выборов именно на особых территориях, которые сейчас оккупированы, они однозначно есть”.