ОБСЕ зафиксировала отвод украинскими военными 27 танков от линии соприкосновения

Об этом говорится в отчете миссии от 5 октября, опубликованном сегодня.

"В контролируемых правительством Украины районах Луганской области Специальная мониторинговая миссия продолжала наблюдать за процессом отвода танков, как это предусмотрено в приложении к «Комплексу мер по выполнению Минских соглашений». СММ наблюдала за отводом 27 основных боевых танков (Т-64) из трех районов, контролируемых украинской властью, из зоны безопасности в три места для хранения (отвод вооружения)", - сказано в сообщении.

Читайте такжеУкраина передала миссии ОБСЕ данные о вооружении, которое отводится в Луганской области

Также инспекторы ОБСЕ отметили, что боевики "ЛНР" сообщили миссии в письменном виде о завершении отвода 30 танков, за которыми миссия наблюдала в предыдущий день.

Как сообщал УНИАН, 5 октября миссия ОБСЕ заявила о начале отвода боевиками "ЛНР" 30 танков от линии соприкосновения.

Справка УНИАН. Лидеры стран "нормандской четверки" на встрече 2 октября в Париже достигли договоренности об отводе техники и вооружения калибра менее 100 миллиметров от линии соприкосновения в Донбассе. Предполагается, что процесс отвода легкого вооружения продлится 41 сутки.