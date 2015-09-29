Премьер Польши: не верю, что ЕС "разменяет" Украину на помощь России в Сирии

Об этом заявила премьер-министр Польши Эва Копач, передает Польское радио. "Путин пытается использовать ситуацию в Сирии и беженцев, которые массово наплывают в Европу в противостоянии за Украину", - считает польский премьер.

Читайте такжеПольша выделит Украине 100 миллионов евро на развитие пунктов пропуска

Глава правительства не верит, что Евросоюз сможет "разменять" Украину и признать аннексию Крыма взамен за помощь России в конфликте в Сирии. По ее мнению, Владимир Путин использует ситуацию с потоком мигрантов и как очень хороший политик будет пытаться своими политическими "хитростями" показать, что в Сирии много зависит от него.

Поэтому, как сказала премьер в интервью телеканалу TVPInfo, важна была позиция Польши в вопросе мигрантов и то, что страна не стала эпицентром длительных делений в ЕС. "Сейчас мы не можем быть изолированы в ЕС, чего наверное хотел Путин, а с другой стороны – иметь за спиной с восточной стороны тех, кто не желает нам добра", - отметила Эва Копач.

Премьер Польши заявила, что именно твердая позиция Польши во время сессии Европейского совета способствовала тому, что, в частности, был определен конкретный срок – 30 ноября, когда должны быть созданы временные центры для мигрантов, где их будут регистрировать и отделять беженцев от экономических мигрантов.