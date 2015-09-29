Генерал НАТО: Россия направила в Сирию оружие не для борьбы с исламистами

Об этом заявил командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Associated Press.

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"Мы видим, что на эти аэродромы доставлены очень сложные системы ПВО и самолеты. Я не видел, чтобы они ("Исламское государство") использовали самолеты, требующие таких сложных систем ", - сказал Филип Бридлав.

Генерал отметил, что поставленное вооружение включало зенитно-ракетные комплексы "Тор" (по классификации НАТО - SA15) и "Панцирь-С1" (SA-22 Greyhound).

"Я не видел у боевиков ИГИЛ никаких самолетов, для защиты от которых нужны SA15 или SA22," - сказал он.

Филип Бридлав заявил, что Россия пытается защитить режим президента Сирии Башара Асада "от тех, кто оказывает давление на него".

Используя военный жаргон, он предостерег Россию от формирования зоны "A2AD" (Anti-Access Area-Denial) – зона закрытого доступа. "Это одна из вещей, которые, как мы видим, они развивают в северо-восточном Средиземноморье, и эти же ПВО появляются в Сирии", - сказал Филип Бридлав.