Боевики обещают провести свои выборы на Донбассе вопреки заявлениям Киева

Об этом сообщает "BBC Україна".

"Мы по-прежнему придерживаемся Минских соглашений. Согласно минским соглашениям, 18 октября пройдут выборы, но они пройдут по нашим законам и по нашей конституции, согласно регламенту Минских соглашений", - сказал он.

Александр Захарченко отметил, что Киев игнорирует их предложения по этому поводу.

Украинская сторона неоднократно утверждала, что такие выборы будут незаконными, не будут отвечать Минским договоренностям, украинскому законодательству и критериям ОБСЕ.

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В июле президент Петр Порошенко заявил, что проведение представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" местных выборов 18 октября может иметь разрушительные последствия для деэскалации напряжения на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, вчера Центризбирком принял решение о том, что местные выборы, назначенные на 25 октября текущего года, не будут проводиться на оккупированной территории в 125 населенных пунктах Донецкой области и 146 – Луганской. Местные выборы в Украине назначены на 25 октября текущего года.