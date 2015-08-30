Боевики обещают провести свои выборы на Донбассе вопреки заявлениям Киева
Выборы в самопровозглашенной "ДНР" проведут 18 октября, заявил лидер донецких боевиков Александр Захарченко.
Об этом сообщает "BBC Україна".
"Мы по-прежнему придерживаемся Минских соглашений. Согласно минским соглашениям, 18 октября пройдут выборы, но они пройдут по нашим законам и по нашей конституции, согласно регламенту Минских соглашений", - сказал он.
Александр Захарченко отметил, что Киев игнорирует их предложения по этому поводу.
Украинская сторона неоднократно утверждала, что такие выборы будут незаконными, не будут отвечать Минским договоренностям, украинскому законодательству и критериям ОБСЕ.
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В июле президент Петр Порошенко заявил, что проведение представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" местных выборов 18 октября может иметь разрушительные последствия для деэскалации напряжения на Донбассе.
Как сообщал УНИАН, вчера Центризбирком принял решение о том, что местные выборы, назначенные на 25 октября текущего года, не будут проводиться на оккупированной территории в 125 населенных пунктах Донецкой области и 146 – Луганской. Местные выборы в Украине назначены на 25 октября текущего года.