ЦИК определила подконтрольные Украине районы Донбасса, где местные выборы не состоятся

Как передает корреспондент УНИАН, такое постановление комиссия приняла на основании представлений Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций.

Таким образом, ЦИК на основе постановления представление установила невозможность проведения выборов на территории Донецкой области в Артемовском районе - 1 горсовет, 15 сельсоветов; Волновахском районе - 1 горсовет, 26 сельсоветов; Володарском районе - 3 сельсовета; Константиновском районе - 7 сельсоветов; Марьинском районе - 2 горсовета, 9 сельсоветов; Старобешевском районе - 1 сельсовет; Ясиноватском районе - 1 райсовет, 12 сельсоветов, а также в городах: Авдеевка, Артемовск, Горловка, Дебальцево, Дзержинск, Докучаевск, Константиновка.

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Также ЦИК на основе представления установила невозможность проведения выборов на территории Луганщины в Новоайдарском районе - 1 горсовет, 6 сельсоветов, Попаснянском районе - 1 райсовет, 3 горсовета, 9 поселковых советов, 1 сельсовет, Станично-Луганском районе - 2 поселковых совета, 8 сельсоветов.