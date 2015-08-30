Яценюк поздравил шахтеров с праздником, пообещав реформы и достойную зарплату

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поздравил шахтеров с профессиональным праздником, который отмечается 30 августа.

«В день вашего профессионального праздника примите слова искренней благодарности за тяжелый труд и мужество, неутомимость и настойчивость, за все, что вы делаете каждый день ради энергетической безопасности и благополучия нашего государства», - говорится в поздравлении, размещенном на правительственном портале.

Яценюк заверил, что мир в шахтерский край будет обязательно возвращен и произойдут реформы в угольной отрасли.

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«Мы проведем в угольной отрасли реформы, без которых невозможно будущее нашего топливно-энергетического комплекса. Мы сделаем все для того, чтобы шахты запада и востока страны стали более безопасными и эффективными, а шахтеры имели достойную оплату труда», - заявил руководитель правительства.

Он отметил, что шахтерам никогда не было легко, а особенно сегодня – в дни российской военной агрессии и оккупации части шахтерского региона.

«Слава тем, кто в тяжелых условиях добывает уголь для нашей страны. Глубокий почет тем шахтерам, которые с оружием в руках отстаивают свободу Украины. Вечная память тем, кто погиб на поле боя, и тем, кто не поднялся из угольной лавы», - подчеркнул Яценюк.

Премьер пожелал всем горнякам мира, добра и стойкости.