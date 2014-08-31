Порошенко заверил шахтеров, что Донбасс будет свободным: "мир скоро вернется на нашу землю"

В условиях уменьшения поставок газа, которым угрожают Украине, уголь как национальный альтернативный продукт, становится еще более необходимым для отечественных предприятий.

На этом акцентировал президент Украины Петр Порошенко в поздравлении шахтерам по случаю их профессионального праздника.

«Угольные бассейны Украины - Донецкий, Львовско-Волынский и Днепровский - всегда делали и делают весомый вклад в общую экономику Украины. В условиях уменьшения поставок газа, которым угрожают нашей стране, уголь как национальный альтернативный продукт становится еще более необходимым для отечественных предприятий», - констатирует глава государства.

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«Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем шахтера. Ваша тяжелая работа стала чрезвычайно важной для всех нас в условиях нестабильности через боевые действия на востоке страны», - отмечается в обращении к горнякам.

«К сожалению, впервые в истории, с 1948 года, когда этот праздник начали отмечать, мы не можем отпраздновать его на государственном уровне во всех горнодобывающих районах страны...Я знаю, что вам тяжело на сердце, и кое-кто из вас даже теряет надежду на мир. Поэтому хочу заверить - мир скоро вернется на нашу землю. Мы начнем глобальную программу восстановления шахтерского края. Уже аккумулируются фонды как украинские, так и зарубежных инвесторов, за счет которых мы восстановим рабочие места, инфраструктуру и разрушенное жилье на Донбассе», - заверил Порошенко.

Он сказал, что знает шахтеров как мужественных людей супертяжелого труда: «Ваша принципиальная позиция не раз кардинально заменяла политику. От Советского Союза в 1989-м, Украина в 1993-м до нынешних дней вы заставляли считаться с собой и далекую Москву, и значительно близкий Киев».

К сожалению, по словам президента, в последние годы говорить от имени трудового Донбасса начали бандиты, воры в законе, чиновники-коррупционеры, которые и дня не работали в шахте, но всегда рассказывали, что они «донецкие» и родом из шахтерского края.

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«Огромными усилиями страна сбросила их режим, но за ними пришла новая беда. Из-за границы. Хорошо оплаченные наемники, а теперь и регулярные воинские части из России мечтают поставить на колени не только шахтеров и Донбасс - всю Украину. Этого никогда не будет. Все, кто пришел на нашу землю с автоматом - сами погибнут от его пуль. Украина будет свободной, и будет свободным гордый труженик Донбасс», - заверил Порошенко.

Президент выразил уверенность, что в следующем году «этот праздник мы отметим во всех без исключения горнодобывающих регионах нашего государства».