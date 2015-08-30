Порошенко в День Донецка пообещал дончанам восстановить разрушенные города и села
09:44, 30 августа 2015Политика
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Президент напомнил, что Донбасс есть и будет украинским регионом.
Порошенко обещает восстановить разрушенный Донбасс / Фото president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей Донецка с Днем города.
Об этом сообщается на странице президента в Facebook.
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"Поздравляю дончан с Днем города! Мы обязательно восстановим разрушенные города и села. Донбасс есть и будет украинским!" - говорится в сообщении.
Вітаю донеччан з Днем міста!Ми обов'язково відбудуємо зруйновані міста і села.Донбас є і буде українським!Posted by Петро Порошенко on 29 серпня 2015 р.
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