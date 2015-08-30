Порошенко в День Донецка пообещал дончанам восстановить разрушенные города и села

Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей Донецка с Днем города.

Об этом сообщается на странице президента в Facebook.

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"Поздравляю дончан с Днем города! Мы обязательно восстановим разрушенные города и села. Донбасс есть и будет украинским!" - говорится в сообщении.