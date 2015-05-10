Боевики проверяют у жителей Донецка место регистрации, при малейших подозрениях - задерживают

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«По оперативной информации, в Донецке незаконное вооруженное формирование «полиция ДНР» проводит усиленную проверку граждан на наличие документов и отметок о местной регистрации. При малейших подозрениях людей задерживают», - сказал Мотузяник.