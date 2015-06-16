Хозяином особняка под Киевом, из которого стреляли по детям, оказался экс-чиновник "Укрспецэкспорта"
Советник Авакова опубликовал информацию о реальном собственнике шикарного особняка в Козине, охранник которого вчера выстрелил в ребенка дробью, чтобы не дать ему купаться на пляже рядом с коттеджем.
Собственником шикарного особняка в Козине Киевской области, охранник которого вчера дробью стрелял в купающихся детей, оказался высокопоставленный экс-чиновник Георгий Мазуров.
Об этом советник главы МВД Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook.
"Фактический собственник элитного особняка в поселке Козине, - бывший зам директора (2011-2012 годы) государственной компании "Укрспецэкспорт" (госкомпания занимающаяся торговлей оружием) - Георгий Мазуров. Он был заместителем того самого бывшего Министра обороны Украины, Дмитрия Саламатина, который помогал Путину разрушать украинскую оборонную промышленность и национальную безопасность страны, а ныне пребывает в розыске в РФ", - сообщил Геращенко.
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Отмечается, что по факту стрельбы в детей милицией Киевской области возбуждено уголовное дело.
Как и обещал, публикую информацию о реальном собственнике шикарного особняка, расположенного на берегу пруда в Козине, ...Posted by Anton Gerashchenko on 16 червня 2015 р.
Как сообщалось, 15 июня охранник особняка открыл стрельбу по детям, купавшимся в озере вблизи Козина Обуховского Района Киевской области. Дети переплыли озеро на противоположный берег, чтобы понырять с пирса. В это время по ним началась прицельная стрельба: 12-летний парень отделался синяками, передает Новое время.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса - умышленное легкое телесное повреждение. Виновному грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.