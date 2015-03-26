Электронная база призывников была уничтожена в 2012 году по приказу министра обороны - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время встречи со студентами и преподавателями, которая прошла в Харьковском национальном университете им. Каразина.

“В 2012 году электронная база призывников украинских военкоматов по приказу министра обороны была уничтожена”, - сказал Порошенко.

Он отметил, что оставалась только бумажная база, которую тоже пытались испортить.

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Президент подчеркнул, что несмотря ни на что, граждане Украины проявляют качества, которые не дают агрессору возможности захватить государство.

При этом Порошенко не сообщил, по приказу какого именно министра обороны была уничтожена база. Напомним, в 2012 году ведомство возглавляли Михаил Ежель (до февраля), Дмитрий Саламатин (до декабря) и Павел Лебедев (с декабря).

Как ранее сообщал УНИАН, в Харькове президент Петр Порошенко подчеркнул, что на сегодня главной задачей является строительство защитных фортификационных сооружений на границе линии столкновения с незаконными бандформированиями на Донбассе.