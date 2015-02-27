В Конгресс США внесли законопроект о выделении Украине военной помощи на 1 млрд долларов

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат американского законодательного органа.

Торнберри является председателем, а Смит - старшим демократом комитета нижней палаты Конгресса по делам вооруженных сил. Кроме них под документом свою подпись поставили еще 28 парламентариев.

Согласно тексту внесенного законопроекта, министру обороны США дается право, координируя действия с госсекретарем, "предоставить помощь, в том числе обучение, технику, оружие оборонительного назначения, логистическую поддержку, снабжение, обслуживание, техническое обеспечение армии и силам безопасности Украины". Глава Пентагона будет обладать таким правом до 30 сентября 2017 года.

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Авторы уточняют, что все перечисленные виды помощи должны быть предоставлены Киеву для "защиты своей суверенной территории от иностранной агрессии" и "обеспечения условий для мирного урегулирования в целях прекращения конфликта". На это предлагается выделить $1 млрд.