Глава МИД Литвы призвал США помочь Украине с оружием

Об этом он сказал на встрече с главным советником президента США по делам Европы Чарльзом Купчаном, пишет "Зеркало недели".

"Страна имеет право защищаться. Это не эскалация конфликта, напротив, бездействие Запада несет России скорейший успех военного сценария. Мы не должны сами способствовать реализации этого сценария", - отметил министр на встрече с главным советником президента США по делам Европы Чарльзом Купчаном

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Он подчеркнул, что ситуация продолжает ухудшаться, а за агрессию в Дебальцево никаких ответных действий со стороны Запада не было.

"Минские соглашения по-прежнему нарушаются - это должно иметь цену", - заявил в ходе встречи Линкявичюс.