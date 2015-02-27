У Обамы задумались над вариантами помощи Украине

«Сенат США заявил о поддержке по оказанию помощи для усиления возможностей защищать себя. Я знаю, что администрация [президента США Барака Обамы] в настоящее время рассматривает различные варианты для защиты Украины. Думаю, что визит Саакашвили помог нам подчеркнуть важность, что Украина должна иметь возможности защищать свои границы», - отметил Кардин в четверг, 26 февраля, в интервью Радио Свобода.

Читайте такжеБездействие Обамы ведет к краху Украины - The Washington Post

Вчера, 25 февраля, руководитель Консультативного международного совета реформ в Украине, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что находится с визитом в США и обсуждает с американскими чиновниками вопрос о предоставлении Украине оружия.

В настоящее время ряд конгрессменов США призывают предоставить Украине летальное оружие для борьбы с пророссийскими боевиками на Донбассе. Президент США Барак Обама заявил, что пока этот вопрос еще не решен.