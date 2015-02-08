Порошенко: украинский вопрос не решится, пока "сердца европейских политиков остаются закрытыми"

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает необходимость оказания Украине международной поддержки в политической, экономической и военной сферах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC).

"Украинский вопрос останется нерешенным, пока сердца европейских политиков остаются закрытыми для оказания активной политической, экономической и военной поддержки Украине", - сказал Порошенко.

Читайте такжеПорошенко: Украина готова в любое время полностью прекратить огонь на Донбассе Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Мюнхене с Верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерикою Могерини отметил важность поддержки и обеспечения единой позиции Европейского Союза относительно путей решения ситуации на Донбассе, сообщили в президентской пресс-службе.

«Успех мирных переговоров в большой степени зависит от консолидированной европейской и трансатлантической позиции», - подчеркнул Порошенко.

В свою очередь, Могерини отметила необходимость поиска дипломатического пути разрешения кризиса на Донбассе.