Успех мирных переговоров в большой степени зависит от международной позиции - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко во время Мюнхенской конференции провел встречу с Верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерикою Могерини.

Глава государства отметил важность поддержки и обеспечения единой позиции Европейского Союза относительно путей решения ситуации на Донбассе, сообщили в президентской пресс-службе.

«Успех мирных переговоров в большой степени зависит от консолидированной европейской и трансатлантической позиции», - подчеркнул Порошенко.

Могерини отметила необходимость поиска дипломатического пути разрешения кризиса на Донбассе.

Читайте такжеМеркель и Олланд предложили создать в Украине демилитаризованную зону - СМИ«Верховный представитель ЕС по внешней политике также еще раз удостоверила поддержку Европейским союзом мирных инициатив президента Украины, президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель», - говорится в сообщении.

Собеседники скоординировали дальнейшие шаги накануне Совета ЕС по иностранным делам, где могут быть приняты решения по ситуации на Донбассе, добавили в пресс-службе.