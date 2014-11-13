СНБО обвиняет СМИ России в авторстве фейка о "Белой вдове", якобы воевавшей в составе "Айдара"

Об этом в комментарии УНИАН сообщил представитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

"Это очередная выдумка российских СМИ типа "распятого мальчика", подобных мы уже видели много. Ничего общего с реальностью эта информация не имеет. Это фейк, выдуманный специально для американской и британской аудитории, поскольку тема "Белой вдовы" действует на них раздражающе", - сказал Лысенко.

Читайте такжеРоссияне верят, что Украина и США ведут информационную войну против Москвы - опросОн отметил, что личность Лютвейт выбрана для дискредитации украинских войск, так как в Великобритании и США болезненно воспримут известие о якобы ее участии в боях на стороне Украины. "Эта личность причастна к гибели многих людей, в частности подозревается в нападении на торговый центр в столице Кении Найроби. Ее муж устроил теракт в метро Лондона в 2005 году. Таким образом, российские СМИ пытаются спекулировать на горе людей. Это циничная ложь, и мы рады, что все больше людей на западе учатся обнаруживать и разоблачать российскую пропаганду", - отметил Лысенко.

В свою очередь, как отметил спикер СНБО, командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук также назвал бредом сведения о якобы участии "Белой вдовы" в составе его подразделения. "Еще немного, и русские договорятся до того, что в составе "Айдара" воюет Усама бен Ладен", - отметил Мельничук.

Как известно, российские СМИ разместили сообщение о том, что на востоке Украины в составе добровольческого батальона «Айдар» воевала и была «ликвидирована» российским снайпером «международная террористка», гражданка Великобритании Саманта Лютвейт. Также российские СМИ растиражировали информацию о якобы обещании украинских спецслужб выплатить 1 млн долл. за голову снайпера, «убившего» «Белую вдову».