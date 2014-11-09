Бойцы "Айдара" ответили прокурору Киева на его высказывание о "военном перевороте" (видео)

Бойцы батальона "Айдар" ответили прокурору Киева Сергею Юлдашеву на его высказывание о возможном военном перевороте, который якобы могут организовать военные-добровольцы. Они возмущаются и советуют чиновникам попробовать взять оружие в руки и поехать на Восток, сообщает ТСН.

Руководитель подразделения батальона "Айдар" Сергей Граб к высказыванию отнесся спокойно. Он заявил, что уже привык к таким вещам и добавил, что это уже не первая попытка отдельных чиновников или СМИ запятнать защитников Украины.

"Может, пусть они сами попробуют, возьмут амуницию и пойдут повоюют. А то тут рассказывать, что какая-то угроза от "Айдара"... Вы меня извините, какая угроза от "Айдара", - сказал Граб, добавив, что Юлдашев мог перенервничать в предвкушении будущей люстрации.

Во времена экс-президента Виктора Януковича нынешний глава столичной прокуратуры работал на должности заместителя прокурора Луганской области, а, следовательно, попадает под действие Закона "Об очищении власти".

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Прокомментировать ситуацию решила и сестра украинской летчицы Надежды Савченко Вера. До того, как попасть к российским тюремщикам, Надежда также была добровольцем "Айдара".

"Какое они имеют право вообще раскрывать рот. И сейчас они рассказывают, какая это угроза - вы сами (имеется в виду прокурор - Ред.) делаете эту угрозу и самое большое преступление - это бездействие. Вы подумайте об этом", - заявила Вера Савченко.

Командир батальона "Донбасс" и кандидат в нардепы Семен Семенченко заявил о том добровольцев использовали в самое горячее время боев на Востоке, а теперь пытаются уменьшить их количество, просто дискредитируя.

"Тот процесс, который сейчас происходит... Понемногу, маленькими дозами в российских СМИ, а сейчас и из некоторых наших - начинает подаваться информация о мародерствах. Выступают на разных каналах люди, которые представляются бойцами "Айдара", "Донбасса", "Днепра"... Это просто информмесседжи, которые постепенно складываются в единый информационный гул. Это спланированная кампания", - заявил Семенченко.

Как сообщал УНИАН, прокурор Киева Сергей Юлдашев усматривает опасность в том, что члены добровольческих батальонов "идут в города с оружием".

"Одно дело, когда они на Востоке защищают наше государство. Другое - когда они идут в города с оружием. В частности, в столицу. Даже больше, я считаю, это внутренней угрозой. Согласитесь, они же непрогнозируемые. Могут даже военный переворот совершить...", - цитирует Юлдашева его пресс-секретарь.